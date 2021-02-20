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Карьер под Воронежем продали со скидкой в 98%

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Под Воронежем вблизи спорткомплекса «Белый колодец» в Хохольском районе продали 43 га земли. За 500 тыс. рублей участок купила некая Эльнара Бабаева из Тверской области. О заключении договора купли-продажи сообщается на Федресурсе.

Речь идет о территории в 13 км от Воронежа и в 2 км от автодороги Воронеж – Курск. Участок частично находится в выработанном карьере. Он принадлежит к категории земель промышленности, энергетики и транспорта.

Согласно отчету об оценке, кадастровая стоимость участка – 191 млн рублей. Он обременен ипотекой. По юридическим аспектам участок не подходит под сельское хозяйство, коммерческую и жилую застройку, либо рекреационные проекты, пишет ИА «Абирег».

Территорию изначально пытались продать за 32,3 млн рублей, однако покупателей не нашлось. На торги путем публичного размещения участок выставили за 29 млн рублей. В результате его выкупили по минимальной цене – за 0,5 млн рублей.

Ранее участок принадлежал ООО «ВТБО», которое обанкротилось. Основным видом деятельности компании был сбор отходов. Организацию признали банкротом в июне 2019 года. На предприятии ввели конкурсное производство.

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