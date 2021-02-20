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В Кремле прокомментировали санкции СНБО против Медведчука

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Москва обеспокоена введением Киевом санкций против главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь!» Виктора Медведчука. На Украине набирает силу «реакционная тенденция», завил в субботу, 20 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В целом это очень тревожная информация. Тревожная она потому, что мы видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине, реакция проявляется в политической и социальной сферах», — сказал Песков.

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Он отметил, что на Украине наблюдаются репрессии в отношении СМИ, политиков и в целом граждан страны. Это не может не вызывать обеспокоенность, подчеркнул представитель Кремля.

Песков также выразил опасение, что подобная линия привет к возобновлению силовых методов решения вопроса на юго-востоке Украины.

Кроме этого, на фоне репрессивных действий ухудшается экономическая ситуация в стране, отметил пресс-секретарь российского лидера.

«Мы видим, что по мере того, как эта реакционная тенденция укрепляется и начинает доминировать на украинской политической арене, более неспокойно становится на линии соприкосновения. Это вызывает нашу обеспокоенность», — добавил он.

Накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Ограничения в числе прочих коснулись Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Действие санкций продлится три года.

Как уточнялось, основанием для решения СНБО послужило обвинение в финансировании терроризма (ст. 258-5 УК Украины).

Сам Медведчук, комментируя введенные против него санкции, заявил, что ограничения являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда. Он подчеркнул, что несмотря на это, он не планирует покидать страну.

В начале февраля партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского в связи с блокировкой им ряда украинских телеканалов.

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