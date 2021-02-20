В Общественной палате оценили решение суда по делу Навального

Член Общественной палаты России Александр Воронцов прокомментировал «Известиям» отказ Мосгорсуда в удовлетворении апелляции защиты блогера Алексея Навального об освобождении его на основании решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Он отметил, что для каждого гражданина России действует два основных принципа — равенство всех перед законом и неотвратимость наказания.

«Суд в этой ситуации претворил два этих принципа в жизнь. Независимо от того, кто этот человек, он не должен нарушать условия, которые были ему поставлены решением суда, и когда было обозначено условное наказание с конкретным предписанием его исполнения», — отметил он.

В свою очередь, директор Института проблем демократии и член Общественной палаты Максим Григорьев подчеркнул, что решение по делу Навального демонстрирует гуманность российского законодательства.

Он также напомнил об оскорбительных высказываниях, звучащих в адрес участников судебного заседания по делу о клевете в отношении ветерана войны Игната Артеменко, которое суд продолжит рассматривать 20 февраля.

На заседании 20 февраля защита Навального попросила исполнить решение ЕСПЧ и освободить его из-под стражи. Судья Дмитрий Балашов заявил, что оценку этому ходатайству даст «при постановлении итогового решения по настоящему делу».



Суд оставил в силе решение о замене Навальному условного срока реальным по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше», при этом ему было зачтено время нахождения под стражей и под домашним арестом. Таким образом, Навальный должен отбыть 2,5 года заключения.

16 февраля ЕСПЧ в качестве обеспечительной меры попросил Москву немедленно освободить Навального из-под стражи согласно правилу 39 регламента суда.

Минюст России исключил возможность освобождения блогера, отметив, что это станет грубым вмешательствам в работу российских судов. Глава министерства Константин Чуйченко назвал требование ЕСПЧ беспрецедентным.

По данным управления ФСИН, Навальный в течение 2020 года неоднократно нарушал условия испытательного срока. Так, не менее шести раз он не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.