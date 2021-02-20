Канатную дорогу Нижний Новгород – Бор остановили из-за морозов

Работа нижегородской канатной дороги приостановлена в субботу, 20 февраля. Это связано с аномальными морозами, которые пришли в Нижегородскую область.

Пока речь идет о закрытии переправы на один день, сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на перевозчика. Однако ранее синоптики сообщали, что аномальные морозы продержатся в регионе вплоть до 24 февраля. Местами температура будет опускаться до –37 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в центре России в конце февраля. Температура вернется к нормальным значениям 26 февраля. Столбики термометров повысятся до –2 градусов.