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«Свадебный бум» зарегистрировали в Саратовской области

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В Саратовской области зафиксирован зимний «свадебный бум». Сегодня, 20 февраля, специалисты загсов зарегистрировали 125 браков. Это в 2,5 раза больше, чем обычно регистрируют в субботу, традиционный для свадеб день недели.

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По словам начальника управления по делам ЗАГС Юлии Пономаревой, февральские морозы, судя по всему, преградой для влюбленных не стали. Фактически в эту субботу произошел первый свадебный бум 2021 года.

Как пишет ИА «Взгляд-инфо», подать заявление на регистрацию брака можно минимум за месяц до бракосочетания и максимум за год до торжества. Это можно сделать, придя лично в отдел ЗАГС, в центрах «Мои документы» или через единый портал «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что москвичам разрешили сыграть свадьбу в День России, 12 июня, на необычных площадках, а не только в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания. В частности, молодожены могут пожениться в усадьбе Муравьевых-Апостолов и особняке Royal.

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