Потанин назвал причину обрушения на фабрике в Норильске

Обрушение на Норильской обогатительной фабрике по предварительной информации произошло из-за нарушения техники безопасности и норм промышленной безопасности руководителями предприятия. Об этом в субботу, 20 февраля, заявил глава компании «Норникель» Владимир Потанин.

«Руководитель фабрики, на которой произошла авария, отстранен от занимаемой должности. Создан штаб по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим», — сказал Потанин журналистам.

Он отметил, что компетентные органы ведут расследование после происшествия. Кроме того, глава компании подчеркнул, что ЧП указывает на необходимость ужесточения мер промышленной безопасности, передает RT.

Обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло 20 февраля примерно в 4:00 (0:00 мск). Рухнули три галереи дробильного цеха, а также частично складские помещения. Первоначально сообщалось о площади обрушения в 200 кв. м, позднее МЧС уточнило данные, сообщив об 1 тыс. кв. м.

По информации Следственного комитета, под завалами находились восемь человек. Двое спаслись самостоятельно, четверых достали спасатели. Один из спасенных впоследствии скончался. Пять человек госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

Еще двоих рабочих, по данным следователей, обнаружили под завалами, однако пока неясно, живы они или нет.

По данным прокуратуры Красноярского края, обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло, когда в здании пункта перегрузки руды проводились ремонтные работы по усилению конструкций.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В пресс-службе Енисейского управления Ростехнадзора сообщили, что ведомство намерено создать комиссию для технического расследования причин обрушения цеха на обогатительной фабрике в Норильске.

В распоряжении телеканала «360» оказалась план-схема фабрики с отметками о разрушениях. На картинке заштрихованы те участки здания, которые разрушились. Среди них также оказались башня подъемника, конвейерная галерея, галерея дробильного цеха, узел перегруза.