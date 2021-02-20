В России выставили на продажу раритетный ВАЗ-2106 за 1 млн рублей

В России выставили на продажу раритетный седан ВАЗ-2106 1991 года выпуска. За машину, которая находится в Грозном, продавец планирует выручить 940 тыс. рублей.

Утверждается, что за 30 лет автомобиль проехал всего 1745 км. У машины за всё время был только один владелец.

В объявлении подчеркивается, что автомобиль находится в хорошем состоянии. Четырехдверный седан укомплектован 1,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 69 л.с. и механической коробкой передач.

27 октября сообщалось, что в США инженер-любитель из штата Висконсин Дитер Штурм продает реактивный карт с кузовом в виде упаковки для сыра. Цена машины составляет $16 тыс. (1,2 млн рублей).

Карт под названием Cheese-N-Ator был построен в 2016 году. Автолюбитель рассчитывал, что проектом заинтересуются инвесторы или какой-нибудь производитель сыра оплатит ему рекламный тур по стране, однако ни того ни другого не случилось.