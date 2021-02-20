Борисов заявил о начале восстановления экономики РФ после пандемии

Пандемия коронавируса сходит на нет, а российская экономика начинает восстанавливаться. Об этом 20 февраля заявил вице-премьер Юрий Борисов, выступая в Татарстане на коллегии министерства промышленности и торговли региона.

«Пандемия сходит на нет с учетом вакцинации и принятых карантинных мер, экономика начинает восстанавливаться, и поэтому нам нужно думать и вернуться к вопросам нашего динамичного развития», — сказал он.

18 февраля глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор рассматривает 2021 год как восстановительный для экономики. Она отметила, что в настоящее время наблюдаются позитивные тенденции, которые будут продолжаться.

Ранее 12 февраля Набиуллина заявила, что экономика России может достичь допандемического уровня уже к концу 2021 года.

9 февраля в Международном валютном фонде дали высокую оценку действиям российских властей в период экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В организации отметили, что меры, принятые РФ, могут положить конец экономическому спаду и ограничить «появление шрамов» из-за пандемии.