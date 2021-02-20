Тверским хлебопекарням окажет поддержку государство

В Тверской области хлебопекарным предприятиям будет оказана государственная поддержка. Этой теме было посвящено заседание президиума регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. В этом году хлебопекам компенсируют затраты на сбыт хлеба и хлебобулочных изделий.

Как уточняют «Тверские ведомости», в декабре 2020 года по поручению президента Владимира Путина кабинет министров утвердил меры господдержки отечественных хлебопекарных предприятий. Помощь начнут предоставлять с этого года. Компаниям возместят часть средств на сбыт продукции.

В Тверской области хлебопекам поддержка на региональном уровне оказывается с 2019 года. Им частично компенсируют затраты на сырье и помогают в продвижении товаров в торговых сетях. Продукцию местных производителей использовали при формировании продуктовых наборов во время дистанционного обучения.

По словам главы региона, когда предприятия рассказали о том, что им нужна поддержка, ее сразу же оказали. Таких предприятий в области немало, в том числе в секторе среднего и малого бизнеса.

В этом году в Верхневолжье на поддержку хлебопекарен из федерального бюджета перечислено более 31,2 млн рублей, а из регионального — 5,7 млн рублей. Всего среди местных хлебопеков распределят порядка 37 млн рублей. Поддержку получат 19 хлебозаводов.

Это, как считают власти, поможет не допустить роста цен на социально значимые виды хлеба и хлебобулочных изделий и позволит сохранить около 3 тыс. рабочих мест.