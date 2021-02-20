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Ученые выяснили механизм нагревания атмосферы Солнца

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Ученые из Японии, США и Европы провели совместные наблюдения за Солнцем и впервые смогли проследить силовые линии магнитного поля до верхних слоев атмосферы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances 19 февраля.

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Данные были получены благодаря использованию ракетного зонда CLASP2 и японского научного спутника Hinode.

В течение шести с половиной минут CLASP2 наблюдал в ультрафиолетовом излучении, исходящем от Солнца, поляризацию самых сильных спектральных линий — водорода, магния и марганца. Наблюдения спутника Hinode, в свою очередь, предоставили информацию о магнитном поле в плазме фотосферы на поверхности.

В результате исследователи обнаружили, что магнитное поле, сильно структурированное в фотосфере, быстро расширяется в хромосфере, распространяясь по горизонтали. Замкнутые силовые каналы, разбросанные по поверхности Солнца, соединяются между собой по мере подъема.

Ученые составили первую карту магнитного поля звезды для одной из областей, проследили линии поля от внешней оболочки, фотосферы до верхних пределов газового слоя и хромосферы. В результате исследования была обнаружена высокая корреляция между плотностью энергии и интенсивностью магнитного поля.

Авторы исследования утверждают, что благодаря этому открытию можно понять, как энергия передается между внешними оболочками Солнца, и доказать, что верхнюю атмосферу Солнца нагревает его магнитное поле, которое и стимулирует солнечную активность.

2 декабря директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович ответил на вопрос о том, может ли Солнце внезапно взорваться. Он объяснил, что катастрофическое внешнее воздействие на Солнце может привести к взрыву соседней звезды. Однако, по его словам, ближайшие звезды, которые теоретически могут взорваться, находятся от нас в десятках световых лет.

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