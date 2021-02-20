Минфин предложил давать льготную ипотеку на строительство частных домов

Министерство финансов России предложило распространить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов. Информация опубликована на сайте ведомства в субботу, 20 февраля.

«Мы рассчитываем, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия. Кроме того, снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению», — привели слова заместителя министра финансов Алексея Моисеева на сайте.

Отмечается, что изменения будут внесены в программу «Семейная ипотека» под 6% годовых. Благодаря программе семьи с детьми могут получить льготный ипотечный кредит на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке.

«За время действия программы выдано 129,4 тыс. кредитов на сумму 344,3 млрд рублей. Из них в 2020 году выдано 78,8 тыс. кредитов на 214,9 млрд рублей. Субсидий из федерального бюджета всего предоставлено на сумму 6,3 млрд рублей, из них в 2020 году — 4,9 млрд рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Накануне 19 февраля вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что льготную ипотеку могут продлить и после 2024 года, но ее механизмы могут изменить.

Программу субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запустили в апреле 2020 года, а завершиться она должна была 1 ноября. Однако в октябре премьер-министр Михаил Мишустин продлил ее до 1 июля 2021 года.