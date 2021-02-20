В Испании обезвредили занимавшуюся сексуальной эксплуатацией женщин группировку

Национальная полиция Испании обезвредила преступную группировку, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией женщин из России и Польши, сообщило испанское ведомство 20 февраля.

Группировка базировалась в Аликанте и Валенсии и имела подразделения в Польше, Германии, Великобритании, России и на Украине, следует из сообщения национальной полиции.

В расследовании дела, которое началось после звонка одной из жертв в полицию, также участвовал Европол.

Выяснилось, что женщин приглашали в Испанию, обещая им работу в этой стране, а также в Великобритании и Германии. Однако в Испании их заставляли заниматься проституцией.

В ходе операции были задержаны 17 человек в Аликанте, Валенсии и Пальме, трое из них уже помещены в тюрьму.

Группировка была также связана с организацией, которая за вознаграждение предоставляла женщинам фальшивые медицинские документы.

Кроме того, выяснилось, что злоумышленники занимались выращиванием марихуаны — было изъято 300 растений и 40 кг наркотика. Фальшивые карты преступники использовали для покупок биткоинов и оплаты дорогих отелей. Также были изъято два автомобиля, €16 тыс., мобильные телефоны, компьютеры и драгоценности.

В начале февраля управление ООН по наркотикам и преступности опубликовало доклад о торговле людьми. Согласно статистике, основным объектом этой преступной деятельности остаются женщины. 50% выявленных жертв были проданы для сексуальной эксплуатации, 38% — для принудительных работ, 6% — для участия в преступной деятельности.

1 декабря 2020 года накануне Международного дня отмены рабства генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал, что в настоящее время более 40 млн человек в мире подвергаются современным формам рабства, из них 71% — девочки и женщины. Он призвал всех членов ООН «приложить еще больше усилий, чтобы положить конец этим отвратительным практикам».