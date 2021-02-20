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Названы сроки защиты от COVID-19 после прививки «КовиВак»
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Названы сроки защиты от COVID-19 после прививки «КовиВак»

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Организм будет защищен от коронавируса минимум год после вакцинации препаратом Центра имени Чумакова «КовиВак». Такое предположение 20 февраля высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Иммунитет на эту вакцину будет вырабатываться, скорее всего, по нескольким звеньям иммунного ответа: и антитела будут вырабатываться, и клетки памяти будут вырабатываться. Предварительно, она будет давать длительный иммунитет, минимум год», — цитирует «РИА Новости» слова Тимакова.

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Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов отметил, что вакцина содержит абсолютно все компоненты вируса, поэтому ответ у «КовиВака» сильный. Он добавил, что вредных побочных эффектов удалось избежать, так как живых бактерий и вирусов в препарате нет.

Ранее в этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что в России зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 — «КовиВак», которую разработал Центр имени Чумакова. Глава кабмина добавил, что в середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, вакцина «КовиВак» показала свою безопасность и эффективность во время клинических исследований препарата.

Генеральный директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов рассказал, что исследования новой вакцины для ее использования среди детей и людей старше 60 лет запланированы на апрель 2021 года.

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