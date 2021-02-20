Акции «Норникеля» упали более чем на 3%

Стоимость акций компании «Норильский никель» в ходе торгов на Московской бирже 20 февраля упала более чем на 5%.

Согласно информации на 13:45 мск, цена одной акции составила 27 110 рублей, снизившись на 3,46%.

Масштабное обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло 20 февраля примерно в 4:00 (0:00 мск). Обрушились три галереи дробильного цеха, а также частично складские помещения.

Первоначально сообщалось о площади обрушения в 200 кв. м, позднее МЧС уточнило данные, сообщив об 1 тыс. кв. м.

По информации Следственного комитета, под завалами находились восемь человек. Двое спаслись самостоятельно, четверых достали спасатели.

Один из спасенных впоследствии скончался. Пять человек госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

Ростехнадзор намерен создать комиссию для технического расследования причин обрушения цеха на обогатительной фабрике.