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Названы сроки защиты от COVID-19 после прививки «КовиВак»
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Эксперт сравнил вакцину «КовиВак» со «Спутником V» и «ЭпиВакКороной»

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Российская вакцина от коронавируса «КовиВак» станет дополнительной возможностью для людей привиться от COVID-19. Об этом рассказал «Известиям» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в субботу, 20 февраля.

Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак». Препарат разработали в Центре имени Чумакова, в середине марта первые 120 тыс. доз планируют запустить в гражданский оборот.

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Наличие разных препаратов позволит быстрее сформировать коллективный иммунитет к COVID-19

«Вакцину сложно будет масштабировать. Разработчики 1,5 месяца назад заявляли о 7-10 млн доз в год, которые они могут произвести. Я думаю это реалистичная оценка», — сказал Крючков.

Плюсом «КовиВак» иммунолог назвал традиционный подход при ее создании.

«Это инактивированная, цельновирусная вакцина. Для того, чтобы ее произвести, нужно откультировать сам патогенный вирус SarS-CoV-2, дальше его нужным образом «убить», сделать так, чтобы он не мог заражать организм и размножаться. Инактивированные вакцины уже существуют и используются. Например, бактериальные. Сам подход к созданию этой вакцины был традиционным и зарекомендовал себя работающим», — добавил специалист.

По его словам, России необходимо несколько вакцин от коронавируса.

«Может оказаться, что одна вакцина будет давать стойкий иммунитет в течение шести месяцев, другая год, а третья — полтора. Наличие разных вакцин позволит оперативнее переключиться между ними в будущем», — заключил кандидат медицинских наук.

По мнению врача-инфекциониста Евгения Тимакова, организм будет защищен от коронавируса минимум год после вакцинации препаратом «КовиВак».

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, вакцина «КовиВак» показала свою безопасность и эффективность во время клинических исследований препарата.

Генеральный директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов рассказал, что исследования новой вакцины для ее использования среди детей и людей старше 60 лет запланированы на апрель 2021 года.

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