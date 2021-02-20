Названы самые надежные автомобили в США

Компания JD Power провела очередное исследование надежности автомобилей на американском рынке.

Исследование основано на опросе 30 тыс. американских владельцев трехлетних автомобилей. Их попросили ответить на ряд вопросов о проблемах, обнаруженных ими за последние 12 месяцев эксплуатации. На основе опроса был составлен рейтинг, отображающий среднее количество дефектов, приходящихся на 100 автомобилей каждой марки.

Так, первое место в рейтинге надежности заняли машины Lexus. На каждые 100 автомобилей приходится 81 проблема. На втором месте Porsche у которых было зафиксировано 86 неисправностей на 100 машин. Третье место у автомобилей Kia: 97 дефектов на 100 автомобилей.

Наибольшее количество дефектов обнаружили в своих автомобилях владельцы Land Rover — 244 неисправности на 100 машин. Далее следуют Alfa Romeo и Jaguar с показателями 196 и 186 поломки соответственно.

20 января сообщалось, что в 2020 году в России было продано около 1,5 млн новых легковых автомобилей, что на 8% меньше, чем в 2019 году.

Больше всего жители страны купили автомобилей марки Lada — 314 тыс. единиц. На втором месте находится Kia. В 2020 году россияне купили 201 тыс. таких легковых машин. Третью позицию занимает бренд Hyundai, автомобили которого выбрали 160 тыс. жителей страны.