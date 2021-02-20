Осака стала двукратной победительницей Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака во второй раз стала победительницей Открытого чемпионата Австралии. Финальный матч состоялся в субботу, 20 февраля.

23-летняя Осака обыграла американскую спортсменку Дженнифер Брэди со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 18 минут, сообщает «Газета.ру».

Японская спортсменка занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). У нее шесть титулов под эгидой организации. Осака является победительницей Открытого чемпионата Австралии 2019 года и Открытого чемпионата США в 2018 и 2020 годах.

Australian Open проходит с 8 по 21 февраля в Мельбурне. Общий призовой фонд турнира составляет $55,2 млн.

19 февраля сообщалось, что в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса. В финал Australian Open Медведев вышел впервые в карьере. 21 февраля он сразится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.