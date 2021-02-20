В Минфине предложили создать «закрытую» базу отчетности компаний

Минфин России планирует внести в правительство законопроект о создании «закрытой» части в государственном информационном ресурсе финансовой отчетности компаний. Об этом говорится в плане законопроектной деятельности министерства на 2021 год, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Данным законопроектом планируется внести изменения в ст. 18 ФЗ «О бухгалтерском учете», а также в отдельные законодательные акты России «в части совершенствования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Подчеркивается, что проект будет предусматривать создание «закрытой» части ресурса, которая будет включать в себя отчетность, содержащую «чувствительную» информацию.

Законопроект внесут до 30 сентября 2021 года, следует из плана законодательной деятельности Минфина.

Как отмечает РБК, до 2020 года за ресурс, публикующий бухгалтерскую отчетность компаний, отвечал Росстат, а в настоящее время его администрирует Федеральная налоговая служба (ФНС).

Согласно вышеупомянутому федеральному закону, не сдают отчетность и не размещают ее в реестре бюджетные организации, за исключением госкомпаний, Центробанк РФ и те финансовые организации, которые сдают отчетность в ЦБ, религиозные организации, юрлица, в отношении которых были введены иностранные санкции и которые были включены в специальный перечень ФНС, а также организации, в годовой отчетности которых есть сведения, отнесенные к гостайне.

В 2019 году Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост премьер-министра России, подписал постановление, согласно которому можно засекретить данные из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Отмечалось, что доступ к ним может быть закрыт, в случае если в отношении юрлица действуют ограничительные меры со стороны иностранных государств.

Также сведения о руководителях, лицензиях и совладельцaх будут закрыты, если юрлицо является одним из уполномоченных бaнков гособоронзaкaзa. Список таких кредитных организаций зaсекречен.