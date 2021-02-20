МИД Украины заявил о потере Москвой влияния на Киев

Москва навсегда потеряла контроль над Киевом. Такое мнение высказал 20 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем обращении, которое было опубликовано в YouTube.

Кулеба также заявил, что народ Украины не спрашивает и не будет спрашивать разрешения выбирать собственное будущее. По словам главы МИДа, отношения Москвы и Киева были разрушены после 2014 года, когда Крым вернулся в состав РФ.

«Москва не удержала Украину в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла ее. Сегодня Украина продолжает свое развитие как европейское государство, которое движется к членству в ЕС и НАТО», — отметил Дмитрий Кулеба.

Глава МИДа также добавил, что страны Запада поддерживают Украину, о чем свидетельствуют санкции против России.

Днем ранее Кулеба заявил, что МИД Украины готовит документы для обращения к Европейскому союзу с просьбой применить новые санкции против России якобы из-за нарушений прав человека в Крыму.

Кулеба добавил, что «репрессии против крымских татар» также станут темой обсуждения на Генассамблее ООН. Глава украинского МИДа также выразил уверенность, что это мероприятие закончится для Украины успешно и якобы «станет очередным поражением российской дипломатии на международной арене».

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признал итоги голосования и строит планы по «возвращению» региона. Москва указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.