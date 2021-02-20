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Житель Ачинска погиб при катании на прицепленной к машине «ватрушке»

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В городе Ачинск Красноярского края при катании на тюбинге погиб 26-летний местный житель. Полицейские проводят по данному поводу проверку, сообщает МО МВД России «Ачинский».

Инцидент произошел вечером 19 февраля в районе улицы Железнодорожной. По предварительным данным, водитель «ВАЗ», к которому была прицеплена «ватрушка», допустил занос, тюбинг выехал на встречку и врезался в легковую Toyota, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В результате ДТП 26-летний пассажир тюбинга скончался на месте. У водителя «ВАЗа» состояния опьянения не выявлено, в его отношении составлен административный материал за нарушение правил перевозки пассажиров.

По факту произошедшего проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются.

3 февраля в московской больнице скончался подросток, получивший травмы при катании на прицепленной к автомобилю «ватрушке». Инцидент произошел 9 января в 1-м Миргородском переулке. Как выяснилось, 15-летний мальчик в ходе езды на тюбинге врезался в дерево на скорости около 60 км/ч.

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