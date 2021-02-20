В Сети оценили битву взглядов девушек-боксеров

Интернет-пользователи прокомментировали битву взглядов участниц предстоящего «Бойцовского клуба РЕН ТВ» — Фатимы Дудиевой из Беслана и Татьяны Алексеевой из Москвы. Видеокадры с церемонии взвешивания публикует телеканал РЕН ТВ.

После взвешивания Дудиева поднесла кулак к лицу Алексеевой. Та с улыбкой отодвинула руку соперницы. Битву взглядов прервал боксер Рой Джонс, который развел соперниц по сторонам и сфотографировался с ними.

«Сделай ей завтра макияж от Фатимы Дудиевой», — посоветовал спортсменке из Беслана, которую называют «осетинской амазонкой», один из блогеров.

Дудиеву за яркую внешность многие спортивные паблики в социальных сетях называют самой красивой девушкой в боксе, а спортивные журналисты сравнивают ее с героиней фильма «Малышка на миллион», сообщает РЕН ТВ. Алексееву, в свою очередь, называют принцессой и ждут от нее «горячего боя».

Дудиева в детстве занималась рукопашным боем. Она дебютировала в боксе 9 июня 2018 года. По правилам бокса она провела семь поединков, ни разу не проиграв. 14 сентября 2019 года Дудиева техническим нокаутом победила Нино Гиниашвили из Грузии в бою за титул чемпиона мира по версиям WBF, WIBF и GBU.

Алексеева, по ее словам, перешла в профессиональный бокс из кикбоксинга специально ради поединка с Дудиевой. Она заявила, что ее соперница еще не встречала таких, как она, пообещав «разукрасить» ее лицо.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве. РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире.

Главным событием турнира станет поединок Федора Чудинова и ученика Роя Джонса Айзека Чилембы.

В соглавных поединках встретятся скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев; бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.