Соперница пообещала изуродовать самую красивую девушку-боксера

Участница турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Татьяна Алексеева пообещала во время боя травмировать Фатиму Дудиеву, которую в социальных сетях признали самой красивой девушкой-боксером. Об этом 20 февраля сообщает РЕН ТВ.

Алексеева отметила, что видела, как боксирует Дудиева, и решила с ней сразиться.

«Специально ради тебя из кикбоксинга я перехожу в профессиональный бокс, чтобы разукрасить твое лицо. Посмотрим, сможешь ли ты сделать свой вес, чтобы не травмировать саму себя, встретимся на ринге. Ты еще не встречала таких, как я», — заявила Алексеева.

Фатима, которую также называют Осетинской Амазанкой за любовь к фотосессиям и яркую внешность, приняла вызов соперницы.

Дудиева начинала карьеру в спорте как боец ММА, но в 2018 году занялась боксом. Алексеева большую часть времени занималась кикбоксингом.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве. РЕН ТВ покажет бои в прямом эфире.

Главным событием турнира станет поединок Федора Чудинова и ученика Роя Джонса Айзека Чилембы. Также на ринге встретятся скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев; бывший игрок в американский футбол, участник силового экстрима Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.