Источник сообщил о задержании в Москве гендиректора ТГК-2

Гендиректор ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2) Надежда Пинигина задержана в Москве.

«Пинигина подозревается в совершении экономических преступлений. Задержание прошло в Москве, сейчас Пинигину этапируют в Архангельск», — сообщил 20 февраля источник «Интерфакса».

Он добавил, что Пинигина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и уклонением от уплаты налогов. По словам источника, оперативно-следственные действия прошли в нескольких регионах России.

ПАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2) оказывает услуги в пяти регионах России, а также в городе Скопье (Северная Македония).

Ранее Пинигина входила в состав советов директоров АО «Башкирская содовая компания», АО «Башкирская химия» и АО «Березниковский содовый завод». Кроме того, она была гендиректором ООО «Торговый дом «Башкирская химия», АО «Единая торговая компания», привели данные «СПАРК-Интерфакс» в агентстве.

В среду, 17 февраля, следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») в отношении бывшего главы Охинского района Сахалинской области Сергея Гусева.