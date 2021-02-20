Перевозку детей в школьных автобусах приостановили в Красноярском крае

В Красноярском крае временно приостановили перевозку детей в школьных автобусах. Меры будут действовать до улучшения погодных условий.

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по региону, перевозки отменены в Канском, Рыбинском, Иланском, Шушенском, Ермаковском, Тасеевском и Дзержинском районах. Частично приостановлены в Березовском, Минусинском, Партизанском, Манском, Уярском, Козульском, Балахтинском районах и Шарыповском округе, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Как отмечает издание, соответствующие меры приняты руководителями местных самоуправлений совместно с ГИБДД.

Сильный ветер сейчас наблюдается в Красноярске. Согласно прогнозам синоптиков, его порывы могут достигать 20 м/с. В ближайшие четыре дня на территории четырех районов края действует лавиноопасная обстановка.