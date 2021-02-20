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Германия в пятый раз отказалась отвечать на запрос России по Навальному

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Компетентные органы Германии в пятый раз отказались отвечать на запрос России по ситуации с блогером Алексеем Навальным, что говорит о том, что ФРГ игнорирует положения Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает Генпрокуратура России.

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«На запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21.01.2021 от компетентных органов ФРГ поступил ответ, содержащий очередной отказ от сотрудничества по выяснению обстоятельств, повлекших госпитализацию Навального», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, тональность письма, поступившего от коллег из Германии, вызывают у российской стороны сожаление, так как становится очевидным, что Берлин уклоняется от ответов и избегает неудобных вопросов.

«Данный факт невозможно расценить иначе как игнорирование со стороны компетентных органов ФРГ обязательств, вытекающих из Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 года», — подчеркнули в ГП, призвав Германию «пересмотреть подобный неконструктивный подход».

15 февраля правительство Германии отказало в удовлетворении запроса фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге предоставить данные о том, какое именно ведомство выявило следы отравляющих веществ в ходе расследования дела Навального.

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние блогера, его разрешили забрать на лечение в Германию.

В берлинской клинике «Шарите», куда доставили блогера, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не представив никаких доказательств. При этом взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

8 февраля стало известно, что минюст Германии в четвертый раз ответил отказом на запрос Генпрокуратуры России о предоставлении данных по делу о якобы отравлении Навального.

17 января Навальный вернулся в Москву. При этом в берлинский аэропорт его привезли в кортеже с мигалками. Блогера доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он также не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что блогер даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

По прибытии из Германии блогера задержали в московском аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически блогер пробудет в колонии около 2,5 года.

Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока. Так, по данным управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный только в течение 2020 года не менее шести раз не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

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