В Chery рассказали о новом кроссовере для России

Китайская компания Chery в марте 2021 года представит на российском рынке новый кроссовер Tiggo 8 Pro. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бренда, поступившем в редакцию «Известий» 20 февраля.

Отмечается, что над внешностью модели работала международная команда дизайнеров под руководством Стива Юма, в бэкграунд которого входит опыт работы в компаниях General Motors, Ford, Hyundai, Buick of China и South Korea.

Автомобиль получит решетку радиатора, выполненную в оригинальном стиле 3D-матрицы. Внутренний дизайн LED-фар ближнего и дальнего света включает в себя двойные сверкающие лезвия. Функция статического освещения поворотов реализована с помощью противотуманных LED-фар, что значительно улучшает видимость и облегчает маневрирование в темное время суток.

Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro построен на платформе T1X. Длина модели составляет 4722 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1746 мм. Колесная база достигает 2710 мм. Клиренс равен 190 мм.

Информация о силовом агрегате, комплектациях и стоимости будет предоставлена позднее.

30 ноября сообщалось, что Chery изменила комплектации кроссовера Tiggo 4 в России.

В настоящее время кроссовер Chery Tiggo 4 представлен в шести комплектациях — Base, Start, Comfort, Luxury, Techno и Cosmo.

Так, в декабре завершатся продажи кроссовера Tiggo 4 в комплектации Start. В оснащение комплектаций Comfort и Luxury войдет обогрев лобового стекла. Кроме того, версии Base, Comfort и Luxury будут оснащаться 1,5-литровым модифицированным двигателем, разработанным концерном Chery в партнерстве с австрийской компанией AVL.