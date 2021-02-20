Минюст не получал обращение от банков с просьбой об отказе в переводах по решению суда

В Минюст России не поступало обращение с просьбой банков предоставить им право не выполнять требование клиентов о взыскании денег по исполнительным листам. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

«Обращение некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» (НСФР. ― Ред.) в Минюст России не поступало», ― сказали в министерстве.

В ведомстве пояснили, что в соответствии с ч. 1 ст. 8 ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительный документ о взыскании денежных средств или об их аресте может быть направлен в банк или иную кредитную организацию непосредственно взыскателем. При этом банки и иные кредитные организации исполняют эти требования в порядке, установленном вышеуказанным нормативно-правовым актом.

«В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя, или наличия сомнений в достоверности сведений, представленных взыскателем, банк или иная кредитная организация вправе задержать исполнение, но не более чем на семь дней (ч. 6 ст. 70 ФЗ «Об исполнительном производстве»)», ― отметили в ведомстве.

Комментируя вопрос исполнения банками листов, выданных иностранными судами, Минюст указал, что порядок исполнения в РФ решений зарубежных судов и арбитражей устанавливается соответствующими международными договорами России, а также процессуальным законодательством РФ и ФЗ «Об исполнительном производстве».

Ранее в этот день стало известно, что банки России попросили о праве не выполнять требование клиентов о взыскании денег по исполнительным листам. В письме НСФР, которое, как сообщает РБК, было направлено в Минюст, выделили два типа махинаций, которые проводятся с исполнительными документами. В первом случае может проводиться взыскание фиктивно созданной задолженности, а во втором ― могут подделываться сами исполнительные документы для отмывания или же обналичивания денежных средств.

Также подчеркивалось, что в исполнительных листах не всегда содержатся дополнительные данные о том, с кого надо взыскать денежные средства. В банках попросили о возможности отказывать по таким листам, где нет дополнительных реквизитов, а также о том, чтобы в электронной базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) оказывались листы исключительно с такими данными.

25 января сообщалось, что Минюст и ЦБ совместно с участниками рынка разрабатывают законопроект, согласно которому запрещается зачисление средств по исполнительным листам непосредственно на счета за рубежом. Для получения возмещения по исполнительному листу физическое лицо или компания должны иметь счет в российской кредитной организации. По мнению Минюста и Банка России, эта мера должна свести к минимуму переводы в пользу «недобросовестных взыскателей».