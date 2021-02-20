В США проходят слушания по делам мексиканских беженцев

Беженцам из Мексики позволят въехать в Штаты. Дела десятков человек рассматривают в судах. В ожидании решения об их судьбе на погранпереходе в Тихуане собралось около сотни мигрантов. Ожидается, что США будут пускать в страну до 300 человек в день. Прием беженцев из Мексики резко сократил Дональд Трамп, передает телеканал «Известия». С 2019 года обратно на родину отправили 60 тыс. мигрантов. Дома просителей убежища нередко подвергались нападению преступных группировок. Часть граждан обращалась в американские суды. Некоторые разбирательства продолжались годами.

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