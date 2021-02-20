Владельцы авто из Великобритании получат до $4 тыс. в случае отказа от машин

Владельцы автомобилей из Великобритании получат £3 тыс. (более $4 тыс.) в случае отказа от поездок на машине. Об этом сообщила в субботу, 20 февраля, газета The Times.

В государственной программе Соединенного Королевства участвуют автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями, выпущенные до 2016 и 2006 года соответственно.

Полученные выплаты можно будет использовать на общественный транспорт, велосипеды, электроскутеры, такси или каршеринг.

Пилотную программу запустят весной текущего года в Ковентри. Проект направлен на уменьшение количества пробок и улучшение качества воздуха. Программа будет действовать два года, затем власти оценят ее эффективность.

Жители Великобритании в 2019 году преодолели на своих транспортных средствах в общей сложности 574 млрд км, что на 11% больше, чем пять лет назад, привели данные в министерстве транспорта страны.

Как уточнил глава благотворительной организации по вопросам велосипедного и пешеходного движения Ксавье Брайс, из-за использования автомобилей происходит самый большой объем выбросов углекислого газа в Великобритании, «который ежегодно обходится экономике страны в миллиарды долларов».

В декабре прошлого года японское издание Nikkei рассказало, что в Токио намерены прекратить продажи новых автомобилей, которые работают на бензине и дизеле, к 2030 году. Согласно правительственной задаче, все продаваемые в японской столице автомобили к 2030 году должны быть оснащены гибридными силовыми установками или электродвигателями. Власти также намерены запустить программу, которая поможет японцам приобрести такой автомобиль.