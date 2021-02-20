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Skoda возобновит выдачу моделей Octavia в России

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Чешская компания Skoda возобновит выдачу автомобилей нового поколения Octavia россиянам. Об этом 20 февраля сообщает «Российская газета».

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Ранее сообщалось, что причина приостановки выдачи заключалась в бортовой системе экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, у которой возникли проблемы с активацией.

«Skoda Auto Россия» информирует, что вопрос с активацией системы ГЛОНАСС на модели Octavia был решен, и в настоящий момент готовится передача автомобилей клиентам. Клиенты могут обратиться в дилерские центры, где осуществлялся заказ, для получения сведений по дальнейшим действиям. Мы приносим извинения за причиненное неудобство», — пояснили «Российской газете» в пресс-службе Skoda.

Продажи Skoda Octavia нового поколения в России начались в ноябре 2020 года. В настоящее время доступна только модель с 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой механической или восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

В базовую версию Octavia под названием Active Plus входят светодиодные фары, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, двухспицевое рулевое колесо, подогрев передних сидений, мультимедийная система Swing с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и четырьмя динамиками.

1 октября сообщалось, что Skoda начинает продажи на российском рынке кроссовера Karoq с базовым 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

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