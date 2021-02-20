В Минэнерго России предложили создать механизм регулирования цен на металлы

Минэнерго России предложило создать на отечественном рынке механизм для регулирования и стабилизации цен на металлопродукцию. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо министра энергетики Николая Шульгинова, которое было направлено вице-премьерам России Александру Новаку и Юрию Борисову.

«Минэнерго России полагает целесообразным поручить Минэкономразвития России, Минпромторгу России, ФАС России, Минфину России проработать вопрос реализации регуляторного механизма, который позволит стабилизировать цены на металлы на внутреннем рынке», ― говорится в письме.

Также указывается, что существенное подорожание металлов и ограниченный рост тарифов на электроэнергию могут привести к тому, что увеличится стоимость инвестпроектов генерирующих компаний, а также сорвутся сроки реализации текущих инвестиционных проектов.

Ранее, 11 февраля, девелоперы предупредили о росте цен на новостройки на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов. Их стоимость может вырасти из-за повышения утильсбора на спецтехнику по переработке металла, считают в отрасли.

18 января президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2021 года представить предложения по ограничению роста цен на стройматериалы.

В декабре прошлого года рост цен на стройматериалы привлек внимание властей, так как повлек за собой подорожание жилья. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследование роста цен на рынке металлопродукции.