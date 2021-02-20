Разработчики «Спутника V» сообщили о начале испытаний вакцины с AstraZeneca

Разработчики «Спутник V» сообщили о начале испытаний комбинированной вакцины с AstraZeneca. Об этом 20 февраля сообщается в Twitter российской вакцины.

«Использование вакцины «Спутник V» в качестве второго компонента для вакцины AZ избавляет от необходимости ждать второй прививки в течение 3 месяцев. Клинические испытания этого подхода уже начались», — говорится в сообщении.

В пятницу, 19 февраля, сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций работает с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), чтобы начать постепенную экспертизу вакцины «Спутник V» для одобрения в Евросоюзе.

В настоящее время в Европейском союзе для вакцинации используются препараты Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. При этом AstraZeneca и Pfizer заявили о сокращении поставок из-за производственных проблем.

«Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Он стал первой в мире вакциной от этой инфекции и был зарегистрирован в августе прошлого года.

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