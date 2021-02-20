Минздрав России назвал условия хранения вакцины «КовиВак»

Вакцина от COVID-19 «КовиВак», которая была зарегистрирована в субботу, 20 февраля, хранится при температуре от +2 до +8 градусов. Соответствующие данные опубликованы в реестре Минздрава РФ.

«Срок годности: шесть месяцев. Условия хранения: при температуре 2–8 градусов. Не замораживать», — говорится в сообщении.

По данным реестра, действие регистрационного удостоверения заканчивается 1 января 2022 года.

О регистрации третьей российской вакцины от COVID-19, которую разработал Центр имени Чумакова, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 февраля. Он добавил, что в середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот.

В тот же день министр здравоохранения страны Михаил Мурашко рассказал, что вакцина «КовиВак» в ходе клинических исследований показала безопасность и эффективность.

Первую в России и в мире вакцину от этого вируса зарегистрировали 11 августа прошлого года. Препарат под названием «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. Второй российской вакциной стал препарат центра «Вектор». Его зарегистрировали осенью 2020 года.

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