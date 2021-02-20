На Кубани правоохранители опросили глав семи муниципалитетов

Правоохранительные органы в Краснодарском крае опросили глав семи муниципальных образований и сотрудников одного из департаментов администрации региона. Об этом 20 февраля сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

Ранее, 19 февраля, сообщалось что главу Ейского района в Краснодарском крае Виктора Ляхова и нескольких его заместителей доставили в правоохранительные органы для опроса и дачи показаний.

«Мероприятия проведены в семи муниципалитетах и департаменте (администрации Краснодарского края. — Ред.)», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что пока не определен процессуальный статус опрошенных, подробности возможных совершенных правонарушений в интересах следствия пока не разглашаются.

Накануне сообщалось, что Басманный суд Москвы на два месяца арестовал экс-главу Рузского района Московской области Максима Тарханова и его бывшего заместителя Артема Рыбакова. Они подозреваются в хищении 500 млн рублей.