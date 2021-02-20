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Mercedes-Benz отзовет в России для ремонта автомобили А-класса

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Немецкая компания Mercedes-Benz отзовет с российского рынка для ремонта три автомобиля Mercedes-Benz А-класса (тип 177), изготовленных в августе 2020 года. Об этом сообщил 19 февраля «Росстандарт».

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Отмечается, что на отзываемые автомобили на заводе-изготовителе была установлена система крепления детского кресла ISOFIX, у которой отсутствует важный элемент.

Дилеры Mercedes-Benz проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

На всех отзываемых автомобилях Mercedes-Benz А-класса будет проверена система ISOFIX и при необходимости отремонтирована.

16 февраля сообщалось, что компания Mercedes-Benz 23 февраля 2021 года представит новое поколение модели C-класса.

Модель будет представлена в кузове седан. Кроме того, на презентации покажут внедорожный универсал All-Terrain.

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