Mercedes-Benz отзовет в России для ремонта автомобили А-класса

Немецкая компания Mercedes-Benz отзовет с российского рынка для ремонта три автомобиля Mercedes-Benz А-класса (тип 177), изготовленных в августе 2020 года. Об этом сообщил 19 февраля «Росстандарт».

Отмечается, что на отзываемые автомобили на заводе-изготовителе была установлена система крепления детского кресла ISOFIX, у которой отсутствует важный элемент.

Дилеры Mercedes-Benz проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

На всех отзываемых автомобилях Mercedes-Benz А-класса будет проверена система ISOFIX и при необходимости отремонтирована.

16 февраля сообщалось, что компания Mercedes-Benz 23 февраля 2021 года представит новое поколение модели C-класса.

Модель будет представлена в кузове седан. Кроме того, на презентации покажут внедорожный универсал All-Terrain.