Российские банки попросили о праве отказывать в переводах по решению суда

Банки России попросили о праве не выполнять требование клиентов о взыскании денег по исполнительным листам. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР), которое было направлено в Минюст РФ.

Как объяснили изданию эксперты, исполнительные документы необходимы для того, чтобы принудительно взыскивать с должника денежные средства. Согласно российскому законодательству, банки обязаны незамедлительно переводить деньги со счета того или иного должника (юридического или физического лица) в пользу взыскателя, если тот предъявил исполнительный лист или же иной документ с подобным статусом. При этом кредитные организации не могут отказать в проведении операции, даже если просьба кажется банку подозрительной.

В письме НСФР было выделено два типа махинаций, которые проводятся с исполнительными документами. В первом случае может проводиться взыскание фиктивно созданной задолженности, а во втором ― могут подделываться сами исполнительные документы для отмывания или же обналичивания денежных средств.

Также подчеркивается, что в исполнительных листах не всегда содержатся дополнительные данные о том, с кого надо взыскать денежные средства: дата и место рождения, серия и номер паспорта, ИНН и СНИЛС для граждан и ОГРН и ИНН для компаний. В банках попросили о возможности отказывать по таким листам, где нет дополнительных реквизитов, а также о том, чтобы в электронной базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) оказывались листы исключительно с такими данными.

Кроме того, в НСФР предложили ограничить оборот бумажных исполнительных листов и отказывать в тех случаях, когда данных о бумажном документе нет в электронной базе ФССП. Помимо этого, в письме совета посчитали, что переводы по исполнительным документам от зарубежных судов должны проходить через систему службы судебных приставов.

Ранее, 18 февраля, зампредседателя Центробанка России Дмитрий Скобелкин, выступая на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России, заявил, что незаконный вывод денежных средств за рубеж через российские банки в 2020 году сократился на 21,2%, до 52 млрд рублей. Он также рассказал, что объем обналичивания денег в банковском секторе в 2020 году снизился со 110 млрд до 78 млрд рублей. Он отметил, что это неплохой показатель.

25 января стало известно, что Минюст и ЦБ совместно с участниками рынка разрабатывают законопроект, согласно которому запрещается зачисление средств по исполнительным листам непосредственно на счета за рубежом. Для получения возмещения по исполнительному листу физическое лицо или компания должны иметь счет в российской кредитной организации. По мнению Минюста и Банка России, эта мера должна свести к минимуму переводы в пользу «недобросовестных взыскателей».

Подчеркивалось, что работа над документом шла и раньше, однако была приостановлена после того, как предыдущую его редакцию не стали рассматривать в правительстве, заявив о необходимости комплексного подхода.