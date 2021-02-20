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Минфин предложил расширить программу «Семейная ипотека» на частные дома

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Минфин России предложил расширить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов. Об этом 20 февраля сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

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Согласно новому проекту постановления, у семей с детьми появится возможность получить льготный ипотечный кредит под 6% годовых на приобретение земельного участка и строительство на нем дома.

«Мы рассчитываем, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия. Кроме того, снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению», ― рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Отмечается, что за время действия программы «Семейная ипотека» было выдано более 120 тыс. кредитов на сумму около 344 млрд рублей. Из федерального бюджета были предоставлены субсидии на сумму 6,3 млрд рублей.

16 февраля этого года руководитель аналитического центра «Дом.рф» Михаил Гольдберг рассказал, что важным преимуществом программы «Семейная ипотека» является не только возможность взять кредит в новостройке, но и рефинансировать имеющуюся ипотеку.

Гольдберг отметил, что в результате семьи, которые изначально взяли ипотечный кредит под 9–10%, могут при помощи программы снизить свой ежемесячный платеж примерно на четверть. Также он указал на то, что значение «Семейной ипотеки» выходит за пределы сугубо жилищной повестки. Так, по словам руководителя аналитического центра, для многих семей жилищный вопрос ― принципиальный при принятии решения о рождении второго и последующих детей.

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