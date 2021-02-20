Голикова спрогнозировала объем производства российских вакцин от COVID-19

Объем производства российских вакцин от COVID-19 до конца первого полугодия составит 88 млн комплектов доз, из них 83 — «Спутник V». Об этом сообщила в субботу, 20 февраля, вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Планируем на сегодняшний день, что до конца первого полугодия объем производства составит, пока без «КовиВака», 88 млн комплектов доз. Львиная доля приходится — 83 млн комплектов доз — на «Спутник V» и 5,4 млн комплектов на «ЭпиВакКорону», — сказала она на совещании по вопросу вакцин для профилактики COVID-19.

Голикова отметила, что в I квартале планируемый объем производства ожидается на уровне 30,5 млн комплектов доз, на данный момент уже произведено 11,1 млн доз вакцин.

«Исходя из планов производства, в первом полугодии гражданам будет доступно 59 млн комплектов доз для вакцинации <…> Выпущено для использования населением на сегодня 7,9 млн доз вакцин», — уточнила вице-премьер РФ.

Ранее в этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что в России зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 — «КовиВак», которую разработал Центр имени Чумакова. Глава кабмина добавил, что в середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».

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