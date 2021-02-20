Прокурор Нью-Йорка запросил данные о налогах Трампа

Прокурор округа Нью-Йорк запросил данные о налоговых отчислениях экс-президента США Дональда Трампа. Об этом 20 февраля сообщает агентство Reuters.

Уточняется, что прокурор Сайрус Вэнс направил в налоговое управление Нью-Йорка повестку с требованием предоставить документы, касающиеся Трампа и его компании Trump Organization. Отмечается, что Вэнс запросил данные в связи с расследованием уголовного дела.

Следствие пытается выяснить, пытались ли компании экс-президента США искусственно завышать стоимость своих активов, чтобы получить кредиты на выгодных условиях. Кроме того, рассматривается вопрос о занижении этих же показателей для уменьшения размера налоговых отчислений.

Подобное расследование в отношении Дональда Трампа также проводит генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.

14 февраля этого года издание The Wall Street Journal сообщило, что прокуратура Нью-Йорка расширила расследование относительно финансовой деятельности бывшего президента США в связи со сделками в сфере недвижимости на Манхэттене.

По информации издания, власти заинтересовались займами, которые Трамп получил от нескольких дочерних фирм компании Ladder Capital, занимающейся ипотечными кредитами, на общую сумму около $280 млн.

В конце сентября 2020 года The New York Times со ссылкой на налоговые декларации писала, что Дональд Трамп не уплатил федеральный подоходный налог за 10 лет. По информации издания, американский лидер в 2016 году, когда стал президентом, заплатил только $750 подоходного налога и такую же сумму в 2017 году.