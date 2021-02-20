Детсады Петрозаводска откажутся от пятиразового питания

В Петрозаводске хотят изменить режим питания в детских садах. С марта 2021 года вступают в силу новые изменения в СанПиН, согласно которым четырехразовое питание предусмотрено, если детский сад работает 8–10 часов. Если ребенок находится в детском саду 11–12 часов, должно быть не менее пяти приемов пищи.

Свою позицию по поводу этих изменений высказал уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев, в чей адрес начали поступать многочисленные обращения родителей.

Сараев, мнение которого приводит ИА «Карелinform», считает, что в интересах детей необходимо сохранить пятиразовое питание. По данным детского омбудсмена, большинство детских садов в Петрозаводске работают по 10,5 часа в режиме «полного дня». Таким образом, при пребывании ребенка в учреждении на протяжении 10,5 часа правомерно и целесообразно кормить его пять раз в день.

Сараев направил соответствующий запрос в региональный Роспотребнадзор, чтобы выяснить, на каких основаниях в детских садах меняют режим питания детей с пятиразового на четырехразовый.