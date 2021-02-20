Эксперт назвал самые популярные виды мошенничества с банковскими картами

Руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев в субботу, 20 февраля, рассказал о самых популярных видах мошенничества с банковскими картами россиян.

По его словам, большая часть случаев мошенничества связана с инструментами социальной инженерии, передает ТАСС. Чаще всего мошенники звонят с подменных номеров и представляются сотрудниками банков для получения данных о картах граждан.

Камзеев также добавил, что злоумышленники обычно просят установить программу для остановки якобы несанкционированных операций, а средства перевести на «безопасный счет».

Накануне в ЦБ РФ предупредили россиян, что в текущем году мошенничество с авиабилетами может стать очень популярным. В частности, злоумышленники создают у жертв ощущение, что они могут воспользоваться привлекательной услугой по минимальной стоимости.