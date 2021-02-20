После нападения на начальника маяка в Финском заливе задержали его жену

Супругу начальника маяка «Толбухин» в Финском заливе в районе Кронштадта, которого ранее госпитализировали с колото-резаными ранами, задержали. Об этом сообщил в субботу, 20 февраля, РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что, по предварительной информации, накануне вечером в маяк попросились переночевать несколько человек. Смотритель маяка 49-летний Дмитрий Масько ответил им отказом. После этого на мужчину было совершено нападение.

По некоторым данным, нападавших было трое. Супруга пострадавшего обратилась в «скорую», мужчину эвакуировали на вертолете.

Пострадавшего доставили в больницу с колото-резаными ранами 18 февраля. Врачи оценили его состояние как тяжелое.

Как уточняет телеканал РЕН ТВ, потерпевший рассказал 19 февраля, что не видел нападавших, поскольку было темно. По его словам, на него набросились двое или трое человек, которые попросились в гости. Смотритель маяка в беседе с телеканалом заявил, что ему неизвестно о задержании жены.

Маяк «Толбухин» — один из старейших в России, ему более 300 лет. Маяк расположен на острове в Финском заливе, в нескольких километрах от берега. Сейчас до маяка можно добраться по льду.