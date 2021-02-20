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Правительство утвердило расширение границ территории опережающего развития «Курилы»
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Правительство утвердило расширение границ территории опережающего развития «Курилы»

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Границы территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» будут расширены для запуска новых инвестиционных проектов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщили 20 февраля в пресс-службе правительства.

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На дополнительных участках собираются открыть предприятие по пошиву рыболовных сетей, также будет организовано хранилище горюче-смазочных материалов и создана инфраструктура для строящегося рыбокомбината.

Осуществить это, по данным правительства, станет возможным из-за изменений, которые внесены в перечень видов деятельности, разрешенных на Курилах.

Отмечается, что расширение границ ТОР поможет создать минимум 40 рабочих мес. Кроме того, в развитие территории частные инвесторы готовы вложить около 475 млн рублей.

ТОР «Курилы» была создана в Сахалинской области в 2017 году. Ее целью является стимулирование развития экономики и привлечение новых инвесторов для роста благосостояния местных жителей.

8 февраля 2021 года Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовило проект расширения границ территории опережающего развития «Приамурская».

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