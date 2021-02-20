Умерший на борту April моряк был гражданином Турции

Умерший на борту иностранного судна April в Керченском проливе моряк, по уточненным данным, был гражданином Турции. Об этом в субботу, 20 февраля, ТАСС сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

«Тело умершего моряка остается на судне. Из восьми членов экипажа на борту было пятеро турок, один из них погиб. (Еще) два грузина и один гражданин Украины», — сказал он.

Ранее в субботу председатель Азово-Донского профсоюза моряков Леонид Глушак сообщал, что умерший моряк был гражданином Украины.

В субботу экипаж судна под флагом Панамы, находящегося в районе Керченского пролива, вынужден был эвакуироваться в связи с отравлением пяти моряков, один человек на борту скончался.

По словам Кравченко, судну предложено было перейти на якорную стоянку в акватории порта Кавказ. Эвакуации препятствовали погодные условия.

В августе 2019 года сообщалось, что два гражданина Украины, работавшие моряками на судне «Магуc» под флагом Панамы, умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани.

К моменту прибытия бригады врачей один из пострадавших уже был в коме, второй находился в тяжелом состоянии. Вскоре первый умер в больнице, а за жизнь второго боролись врачи реанимационного отделения. Позднее он тоже скончался.