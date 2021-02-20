Спасатели потушили пожар в гостинице в Сочи

Спасатели потушили пожар, распространившийся на площади 600 кв. м, в гостинице в Сочи. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В 08:09 локализация пожара на площади 600 кв. м», — уточняется в сообщении.

Пожар в гостинице «Ювента» в Сочи начался утром в субботу.

Ранее в этот день трех человек спасли при тушении пожара в жилом доме в Москве. Из соседних квартир спасатели вывели еще пять человек.