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В России выявили еще 12 953 случая коронавируса

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За минувшие сутки в России зафиксировали 12 953 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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«За последние сутки в России выявлено 12 953 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 480 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 484 человека», — говорится в сообщении.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (1623), Санкт-Петербурге (1092) и Подмосковье (690).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 151 984 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 82 876 летальных исходов, выздоровели 3 697 433 человека.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о сохранении высокого риска заболеваемости COVID-19. По ее словам, всё еще наблюдается большое число заболевших, в том числе бессимптомных.

16 февраля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что пока трудно назвать сроки окончания пандемии COVID-19. По ее словам, говорить об этом можно, когда число заболевших одновременно во всех регионах мира упадет ниже эпидемиологического порога.

В начале февраля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в стране до формирования у населения коллективного иммунитета. Также она отмечала, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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