Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Движение по Крымскому мосту возобновлено в штатном режиме
Общество
Установлено вероятное местонахождение людей под завалами после ЧП в Норильске
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в жилом доме под Рязанью
Мир
Госдеп не предложил новых санкций по «Северному потоку — 2»
Общество
В ЦБ РФ спрогнозировали популярное мошенничество в 2021 году
Общество
Экс-глава Росавиакосмоса объяснил причину затопления станции «Мир» в 2001 году
Общество
Пять человек госпитализированы в тяжелом состоянии после обрушения в Норильске
Мир
Шеф Пентагона заявил о приверженности США укреплению армии Украины
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 февраля
Сюжет:

В ВОЗ оценили возможность влияния Эболы на мутации коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лихорадка Эболы вряд ли приведет к новым мутациям коронавируса. С таким заявлением 20 февраля выступил глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Гвинее Джордж Ки-Зербо.

«Эпидемия COVID-19 масштабна, но Эбола была страшнее»
Российский вирусолог Александр Семенов — об опыте разных стран по борьбе с инфекциями и коронавирусных мифах

«С точки зрения мутации нет никакой связи между вирусом Эбола и вирусом. Поэтому я не думаю, что это повлияет на мутацию (COVID-19. — Ред.). Южноафриканский вариант еще не найден в Гвинее. Пока нет», — цитирует Ки-Зербо «РИА Новости».

Глава офиса ВОЗ в Гвинее отметил, что Эбола и COVID-19 два разных вируса, которые совсем не близки друг к другу. Однако Ки-Зербо подчеркнул, что для борьбы с лихорадкой можно использовать те же механизмы, что уже применяются в случае с коронавирусом.

18 февраля ВОЗ предупредила о крайнем высоком риске распространения Эболы в Гвинее. При этом отмечается, что точных данных о числе заболевших, продолжительности вспышки лихорадки и потенциальной возможности распространения болезни в соседние страны нет.

В ВОЗ сообщили, что обстановка осложняется нагрузкой на здравоохранение на фоне пандемии коронавируса, эпидемии желтой лихорадки и случаев кори.

16 февраля стало известно, что в Гвинее подтвердились семь новых случаев заражения Эболой с тремя летальными исходами.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021