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Гостиница загорелась в Сочи на площади 600 кв. м

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В Сочи загорелась гостиница. Площадь пожара составляет 600 кв. м. Об этом 20 февраля сообщили в МЧС.

«В 07:19 поступило сообщение о пожаре в номере в гостинице «Ювента», расположенной по адресу: Сочи, Адлерский район, улица 8 Марта», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

По данным ведомства, проводится наращивание сил и средств, из здания эвакуируют постояльцев.

Ранее в этот день трех человек спасли при тушении пожара в жилом доме в Москве. Из соседних квартир спасатели вывели еще пять человек.

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