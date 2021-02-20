Гостиница загорелась в Сочи на площади 600 кв. м

В Сочи загорелась гостиница. Площадь пожара составляет 600 кв. м. Об этом 20 февраля сообщили в МЧС.

«В 07:19 поступило сообщение о пожаре в номере в гостинице «Ювента», расположенной по адресу: Сочи, Адлерский район, улица 8 Марта», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

По данным ведомства, проводится наращивание сил и средств, из здания эвакуируют постояльцев.

Ранее в этот день трех человек спасли при тушении пожара в жилом доме в Москве. Из соседних квартир спасатели вывели еще пять человек.