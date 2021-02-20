Школьники младших классов вновь не пойдут в школы в Сыктывкаре

В Сыктывкаре сегодня, 20 февраля, вновь объявили актированный день. За парты не сядут школьники первых и вторых классов.

Актированный день объявили из-за низкой температуры воздуха, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на городское управление образования.

На шесть часов утра 20 февраля температура воздуха в столице Коми опустилась до –30 градусов. Между тем, по прогнозу ЦГМС, сегодня же в Сыктывкаре ожидается относительное потепление. Днем столбики термометров могут подняться до –22 градусов.

19 февраля россиян предупредили о приближающемся глобальном похолодании. По словам профессора Российского государственного гидрометеорологического университета Олега Покровского, метеорологи фиксируют на территории страны серьезные изменения климата. В таких условиях глобальное потепление под большим вопросом.