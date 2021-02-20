Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено в штатном режиме. Об этом сообщила в субботу, 20 февраля, пресс-служба управления дорог «Тамань».

«20 февраля в 6:00 сняты ограничения для движения легкового транспорта. Движение для грузового транспорта возобновлено в 6:30. Также дорожные службы обеспечили проезд на протяжении всей трассы «Таврида», — привели сообщение в ТАСС.

В пресс-службе уточнили, что дорожное покрытие полностью очищено и дорожные службы продолжают обрабатывать его противогололедными материалами.

Ранее в этот день в МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщали о возобновлении движения легковых автомобилей по Крымскому мосту в сторону Керчи.

Движение по мосту было перекрыто из-за обильного снегопада 19 февраля. Сообщалось, что на подъезде к мосту из-за ограничения движения скопилось около 80 автомобилей, в районе станицы Тамань для автомобилистов развернули пункт обогрева.

Кроме того, вице-премьер Крыма Евгений Кабанов сообщил, что из-за непогоды власти республики объявили режим угрозы ЧС в восточной части полуострова. В связи с этим оперативные службы на обозначенной территории были переведены в режим повышенной готовности. Также на полуострове действует штормовое предупреждение из-за снегопада.

Вечером в тот же день было восстановлено движение в сторону Краснодара.